Adana’da sokak ortasında bıçaklanan genç ağır yaralandı

Olay, Sarıçam İlçesi Karaömerli Mahallesinde meydana geldi. 27 yaşındaki Mahmut Çağlayan Ercioğlu sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kimliği belirlenemeyen kişi Ercioğlu’nu göğüsünden bıçaklayarak olay yerinden hızla kaçtı. Aldığı bıçak darbesiyle Ercioğlu kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumu gören vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ercioğlunu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Ercioğlunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.