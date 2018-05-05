Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Adana'da şok! Bakkal eczaneye bilardo salonu yüzme havuzuna...

Adana polisi Suriyeli göçmenleri denetlemek için onların yoğunlukta yaşadığı yerde özel harekat polisinin de katılımıyla uygulama yaptı. Uygulamada bir bakkal dükkanının eczaneye çevrilmiş olması, bir bilardo salonunun arka tarafına 'izin belgesiyle' yapılan kaydıraklı yüzme havuzu yapılması herkesi şaşkına çevirdi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:38
Adana'da şok! Bakkal eczaneye bilardo salonu yüzme havuzuna...

Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancı Şube Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu şahısların huzur ve güvenliğini, kamu düzenini sağlamak, suçların önlenmesi ve suç işleyenlerin yakalanması için uygulama başlattı.

BAKKAL DÜKKANINDA İLAÇ, BİLARDO SALONUNDA HAVUZ!

Aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda emniyet mensubu, Mirzaçelebi Mahallesinde özellikle Suriyelilerin yoğunlukta olduğu bölgeye geldi. Zırhlı araçlarla sokağa giren polis bütün iş yeri ve Suriyeli vatandaşların üzerinde tek tek arama yaptı.
Uygulamada 718 Suriye uyruklu şahıs sorgulanırken, Suriyelilere ait 421 ait iş yeri de kontrol edildi. Kontroller esnasında bir bakkal dükkanının arka bölmesinde çeşitli markalarda çok sayıda ilaç bulundu. Dükkan sahibi Suriye uyruklu Sami Eleti isimli şahıs ve ilaçlar, işlem yapılmak üzere Dağlıoğlu Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

SAATİ 4 LİRADAN HAVUZ

Sorgulamalarda, Suriye uyruklu 47 yabancının izinsiz olarak başka şehirden geldiği belirlendi. İzinsiz şehir değiştiren göçmenler, kayıt illerine dönmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Polisler yaptıkları bir aramada ise bilardo salonunun arka tarafından yüzme havuzu buldu. Çocukların saati 4 liraya girdiği yüzme havuzunun her tarafının kapalı olması ve kaydırakların bile bulunması herkesi şaşkına çevirdi. İş yerinin izin belgesi olduğu öğrenildi. Polis Suriyelilerin işlettiği hamamda da didik didik arama yaptı.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:38
  1. Adana
  2. adana
  3. Suriyeli sığınmacılar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lösemi hastası 6 yaşındaki Ayaz, ilik tedavisine polis eşliğinde gitti
    1. Lösemi hastası 6 yaşındaki Ayaz, ilik..
    2. Artık o da yerli! Türkiye'nin her..
    3. Futbolcuları idmana çıkmayan..
    4. Laurent Koscielny depremi! Dünya..
    5. Fikret Orman'dan flaş açıklama!..
    6. Hawaii, 6,9 büyüklüğünde depremle..
    7. Dünya Kupası öncesi Fransa'da deprem!
    8. Caniden kan donduracak açıklama!..
    9. 'Senin için burada 15 Temmuz'daki gibi..
    10. Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması..
    11. Valbuena'nın Fenerbahçe'den ayrılması..
    12. Bakan Canikli duyurdu! İşte TSK'nın..
    13. Adana'da şok! Bakkal eczaneye bilardo..
    14. Büyükçekmece'de lüks villaya baskın!..
    15. Türkiye Almanya'da 3 tane hastane alacak
    16. Fatih Terim'e özel telefon! 'G.Saray'a..
    17. Güneş'ten Kayserispor maçı öncesi uyarı!
    18. Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi
    19. Türkiye Almanya'da 3 tane hastane..
    20. Hükümet'ten Kılıçdaroğlu'na: Cesaret..
    Kuveyt Türk
    Muharrem İnce’den kadına taciz! ‘Abazayım gel’
    Muharrem İnce’den kadına taciz! ‘Abazayım gel’
    Halime Hatun ayrılığına Gökhan Töre'den açıklama!
    Halime Hatun ayrılığına Gökhan Töre'den açıklama!
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...