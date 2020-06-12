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Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 21:48:09 -
Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki marangoz atölyesi önüne motosikletle gelen yüzleri maskeli 2 kişi, işletme sahibi Aykut E. ve çalışanı Ziya Aslan'a tabancayla ateş ederek kaçtı.

Yaralanan Aykut E. ve Ziya Aslan, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

Polis ekipleri, zanlıları arama çalışmalarını sürdürüyor.


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