  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Araplar Türkiye’den onu almak için harekete geçti! Herkes 'hemen satın' çağrılarına başladı

Zafer Partisi kışkırttı Şanlıurfalılar sokağa indi! Suriyelilere saldırıyorlar

BAE Türkiye'deki o alana hayran kaldı! Para yağdırabilirler, yatırım yapmaları an meselesi

Ramazan Kurtoğlu duyurdu! Türkiye'nin her yerinden fışkırıyor... Dünya devleri her an kapımızı çalabilir

Türkiye'ye gönderilen petrolün vanasını kapatmışlardı! Arap ülkesinden olay karar

Yerel seçim öncesi AK Parti'den "ortak aday" sinyali

Korkunç iddialar: Türkiye'de kaçak kliniklerde çocuklara cinsiyet değiştirme ameliyatları yapılıyor!

İYİ Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa etti!

Tüm bilgisayarlara entegre ediliyordu! Teknoloji devi batmak üzere, iflas bildirimi her an gelebilir

Özgür Özel’den genel başkanlık çıkışı! İmamoğlu’na övgü, Kılıçdaroğlu'na ise...
Yerel Adana'da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
Yerel

Adana'da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-08-18 02:22:00 -
Adana'da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Adana'da bir evde, aile arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı aileden O.A. (42), P.A. (63), Z.A. (21) ve Mustafa A. (21) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilip, eve giren ekipler, ağır yaralandıkları belirlenen O.A., P.A., Z.A. ve Mustafa A.’yı kanlar içerisinde yatarken buldu. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23