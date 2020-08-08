  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 09:56:32 -
Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde H.B. (27) ve arkadaşı G.Z. (38) ile T.B. (32), A.Ç. (23) ve ağabeyi Ü.Ç. (32) arasında tartışmanın ardından kavga çıktı.

Pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgada H.B. ve T.B. ile yoldan geçen Ş.N. (38) yaralandı.

Şüpheliler olay yerinden kaçtı, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavganın çıktığı mahallede çalışma başlattı.

Mahallenin giriş ve çıkışlarında uygulama yapan polis, zanlıların gidebilecekleri adreslere de operasyon düzenledi.

Ekipler, şüpheliler G.Z, A.Ç. ve Ü.Ç'yi yakaladı, hastanedeki tedavisi tamamlanan T.B. de gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan G.Z, A.Ç. ve T.B. tutuklandı, Ü.Ç. ise ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

Yaralı Ş.N'nin taburcu edildiği, sağlık durumu ağır olan H.B'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, polisin mahallede yaptığı uygulama ve şüphelilerin yakalanması için düzenlediği operasyonlarda 18 ruhsatsız tabanca, 15 ruhsatsız tüfek, 4 kurusıkı tabanca ele geçirildi, aranan 84 kişi gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli astsubaydan olay sözler: Alman istihbaratı Türkiye'yi yanlış yönlendirdi
Gündem

Emekli astsubaydan olay sözler: Alman istihbaratı Türkiye'yi yanlış yönlendirdi

Türkiye’nin parlayan yeraltı servetleri üzerinden çeşitli oyunlar oynanıyor. 10 yıldır maden ve değerli taşlar üzerine araştırma ve arama ya..
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! 7-9 Ağustos tarihleri arasında...
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! 7-9 Ağustos tarihleri arasında...

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeyle 7-9 ağustos tarihlerinde düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi organizas..
Yeditepe Üniversitesi
Eğitim

Yeditepe Üniversitesi

70 ülkede 700’den fazla Erasmus ve Exchange anlaşması ile vakıf üniversiteleri içinde en fazla yabancı öğrenci değişimi yapan üniversitelerd..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı