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Aktüel Adana'da silahlı kavga
Aktüel

Adana'da silahlı kavga

Adana'da silahlı kavga yaşandığı, kavgada 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 22:18:00 -
Adana'da silahlı kavga

Adana'da aralarında daha önce husumet bulunan Halit K. ile Murat ve Ömer A. arasında yaşanan silahlı kavgada bir kişinin yaralandığı ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre, kavga merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Halit K. ile Murat ve Ömer A. arasında tartışma başladı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından Halit K, bu kişilerin silahla ateş etmesi sonucunda ayağından yaralandı. Yaralanan Halit K. çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Zanlıların ise motosikletle kaçtığı bildirildi.

Kavganın ardından olay yerinde inceleme yapıldığı belirtildi.

İncelemede 2 boş kovan ve bir ateşlenmemiş merminin bulunduğu, park halindeki bir minibüse de kurşun isabet ettiği tespit edildi.

Kaçan zanlıların yakalanması için polisin çalışma başlattığı ifade edildi.

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