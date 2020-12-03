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Aktüel Adana'da silahlı hırsız ihbarı polisi harekete geçirdi
Aktüel

Adana'da silahlı hırsız ihbarı polisi harekete geçirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-03 08:25:55 -
Adana'da silahlı hırsız ihbarı polisi harekete geçirdi

ADANA (AA) - Adana'da elinde silah bulunan hırsızlık şüphelisinin bahçeye saklandığı ihbarı polisi harekete geçirdi.

Narlıca Mahallesi'nde yüzünde maske, elinde tabanca olan bir hırsızlık şüphelisinin vatandaşlar tarafından kovalandığı ve kaçarken ateş açtığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Mahalleye ulaşan ekip, şüphelinin kaçmaması için sokak girişini polis aracıyla kapatarak önlem aldı.

Çelik yelek giyen polisler, otomatik silahlarla şüphelinin saklandığı düşünülen ağacın bulunduğu bahçeye girdi.

Bahçedeki ağaçlarda ve otlukta detaylı olarak aramaya yapan polis, çevredeki evlerin damlarında ve metruk binalarda yaptığı çalışmada şüpheliye rastlayamadı.






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