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Gündem Adana’da silahlar konuştu: 3 yaralı
Gündem

Adana’da silahlar konuştu: 3 yaralı

Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 02:06:00 -
Adana’da silahlar konuştu: 3 yaralı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesi’nde geldi. Alınan bilgiye göre, husumetli olduğu belirtilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Ara sokaklarda her iki grupta birbirlerine defalarca ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Sami Yusuf Y. belinden, M.A.Ö (15) başından ve kavganın arasında kalan Suriye uyruklu İymet B. ise ayağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Başından tabanca ile yaralanan 15 yaşındaki M.A.Ö durumunun ağır olurken ameliyatının devam ettiği öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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