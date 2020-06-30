Adana'da seyir halindeki motosikletten düşen bebek yaralandı
ADANA (AA) - Adana'da seyir halindeki motosiklette annesinin kucağından düşen 6 aylık bebek yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıbrıs Caddesi'nde Suriye uyruklu Ammar Amir idaresindeki plakasız motosiklette anne Cevahir Ahmed el Yusuf'un kucağındaki 6 aylık bebeği Musal Alalı düştü.
Başını asfalta çarparak yaralanan Musal bebek, olay yerine gelen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.