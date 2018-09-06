Adana’da ses sisteminden 8 bin uyuşturucu hap çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokakta uyuşturucu satan şahıslara uyuşturucu getiren zanlıların yakalanması için otoyol ve D-400 karayolunda uygulama başlattı. Polis D-400 karayolunda bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan ilk aramada herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Ancak polis daha sonra da hassas burunlu narkotik köpeğini getirterek otomobilde detaylı arama yaptırdı. Köpek otomobilin bagajındaki ses sistemine tepki verdi. Bunun üzerine polis ses sistemini söktüğünde içinden 8 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis otomobilde bulunan E.D. (33), M.A.D. (29) ve G.U.(31) isimli şahısları gözaltına aldı. Zanlılar ses sistemi içindeki uyuşturucudan haberleri olmadığını ileri sürdü. Zanlılar sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.