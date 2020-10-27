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Aktüel Adana'da serada Hint keneviri yetiştiren baba oğul hakkında 15'er yıla kadar hapis istemi
Aktüel

Adana'da serada Hint keneviri yetiştiren baba oğul hakkında 15'er yıla kadar hapis istemi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 12:13:28 -
Adana'da serada Hint keneviri yetiştiren baba oğul hakkında 15'er yıla kadar hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da, kendilerine ait serada Hint keneviri yetiştirdikleri gerekçesiyle tutuklanan baba ve oğlu hakkında, 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, tutuklu şüpheliler Kadri A. ve oğlu Kenan A. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler için "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Yüreğir ilçesi Yukarı Çiçekli Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda, Kadri A. ve Kenan A'ya ait serada yapılan aramada ekili vaziyette 4710 kök Hint keneviri ele geçirildiği bildirildi.

Şüphelilerin, esrar elde etmek amacıyla izinsiz kenevir ektikleri ve serada uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları belirtilen iddianamede, baba ve oğlunun "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen Kadri A. ve Kenan A'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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