0553 313 94 23
impression

Adana'da şehitlere hakaret eden şüpheli yakalandı

Nazımiye ilçesinde kötü hava koşulları nedeniyle şehit olan uzman çavuşlar Asım Türkel ve Ferruh Dikmen'e sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen F.G., yakalandı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:53
Adana'da şehitlere hakaret eden şüpheli yakalandı

Adana'da yaşayan F.G., Tunceli şehitleri Asım Türkel ve Ferruh Dikmen'in kar altındaki görüntüleri olduğu iddia edilen, ancak gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkan fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından paylaşarak hakaret etti.

Vatandaşların F.G.'ye tepki gösterdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde oturduğu tespit edilen F.G., gözaltına alındı.

4 AYRI SUÇ KAYDI VARMIŞ
F.G., yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. F.G.'nin hırsızlık suçundan 4 ayrı kaydı olduğu ortaya çıktı.

EV HAPSİ VERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan F.G.'ye 'terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' suçundan ev hapsi verildi.

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 09:53
  1. Tunceli
  2. Adana
  3. adana
  4. şehit
  5. tuncel

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hanımların kahve merakı kemiklerini eritiyor!
    1. Hanımların kahve merakı kemiklerini..
    2. Alman hemşire 100 cinayeti itiraf etti
    3. MHP'nin adayı Bedrettin Dalan'dan ilk..
    4. AB'nin isteğine, İran'dan ekonomi şartı!
    5. Vebalinden korkmalısınız
    6. Mültecilere çelme takan Macar gazeteci..
    7. İstanbullulara, Estetik Cerrahi..
    8. Bedrettin Dalan MHP İBB adayı mı?..
    9. Korkunç olay! Tokat'ta parçalanmış..
    10. MHP kaynakları, İBB için Bedrettin..
    11. Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm..
    12. Kanseri yenen doktordan tavsiyeler
    13. Mısır ve Almanya'dan 5 anlaşma birden!
    14. Öğretmenlere Yüksek Lisans zorunluluğu..
    15. Ölülere büyük saygısızlık! Mezarlıkta..
    16. Nüfus müdürlüklerinde KPSS mesaisi
    17. İstanbul Havalimanı’nda vize değişikliği
    18. Çok tehlikeli çok!
    19. 9 yıldır her seçimde aday oldu,..
    20. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018