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Adana’da şampiyonluk coşkusu

Adana Galatasaray Taraftarlar Derneği’nin resmi açılışı ve şampiyonluk gecesi coşkulu anlara sahne oldu.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:09
Adana’da şampiyonluk coşkusu

Adana Galatasaray Taraftarlar Derneği’nin resmi açılışı ve şampiyonluk gecesi coşkulu anlara sahne oldu.


Etkinliklerin ilk bölümünde Türkmenbaşı Bulvarı’ndaki dernek merkezi açılışı, şampiyonluk kupaları eşliğinde Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Dernek Başkanı Ozan Burucu, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar tarafından yapıldı.


Açılışın ardından bir otelde şampiyonluk gecesi düzenlendi. Adana Sanayici ve İş Adamları Derneği (ADSİAD) Başkanı Süleyman Sönmez, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Ömer Üney, Adana Galatasaray Taraftarlar Derneği üyeleri, sarı-kırmızılı taraftarlar ve davetlilerin katıldığı gecede ünlü sanatçı Yeşim Salkım sahne aldı.


Galatasaray’ın 22. kez kazandığı Süper Lig ve 18. defa müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası eşliğinde gerçekleşen organizasyonda davetlilere seslenen Dernek Başkanı Ozan Burucu, “Adana Galatasaray Taraftarlar Derneği olarak henüz 6 ay önce kurulmuş ve bugün 60 üyesi ile Adana’mız ve Galatasaray’ımız ortak paydasında, içerisinde spor olan her türlü konuya katkı sağlamak ve liderlik etmek üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruluşuyuz. 6 ay öne kuruluşumuz sırasında şampiyonluk hedefimizden uzaklaştığımızı düşündüğümüz bir noktadaydık. Ancak, ‘Galatasaray varsa umut hep vardır’ şiarının bir kanıtı olarak yönetimi, teknik heyeti ve taraftarı ile kenetlenerek yolun sonunda 22. şampiyonluğumuza ve 18. Türkiye Kupa’sına ulaştık. O günlerde teknik direktörümüz Fatih Terim’in, “8 de kapanır 18 de” sözü bizlere umut aşıladı. Arkasında kıymetli emeklerin olduğu, sonuna kadar hak edilmiş 22. lig ve 18. Türkiye Kupası şampiyonluğumuzu coşkuyla kutlayacağımız bu gecede bizlerle beraber olmanız nedeniyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.


Yoğun işleri sebebiyle kutlamaya katılamayan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in mesajı barkovizyondan davetlilere izletildi. Şampiyonluk pastasını kesilmesinin ardından ultrAslan kurucularından Dj Suat Ateşdağlı sahne aldı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:09
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