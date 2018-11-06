0553 313 94 23
impression

Adana'da şafak vakti operasyon: 25 kişi gözaltında

350 polis ile şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

06 Kasım 2018 Salı 08:32
Adana'da şafak vakti operasyon: 25 kişi gözaltında

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri 350 polis ile, şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlattı. Özel Harekat timlerinin de desteği ile 30 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel Harekat timleri söz konusu şahısları evlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak girdi. Evlerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alınırken zanlılar adli tıp birimindeki kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 08:32
  1. Adana
  2. adana
  3. operasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sabancı Üniversitesi’ne yeni rektör
    1. Sabancı Üniversitesi’ne yeni rektör
    2. CHP'li Başkan istifa etti! "Üretme..
    3. Aydın'da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı
    4. Fenerbahçe'de flaş Mathieu Valbuena..
    5. Kırklareli’nde define arayan 8 kişi..
    6. Harç ve cezalara enflasyon zammı!
    7. Başkan Orakçı, verdiği sözleri yerine..
    8. Az önce duyuruldu… ‘Kademli olarak..
    9. Meteoroloji İstanbul için saat verdi:..
    10. Geleceğin doktorları burada yetişiyor
    11. 26 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda..
    12. AK Parti'de kritik tarih! 18 Kasım'da..
    13. Petrol iletim tarifeleri tekrar..
    14. Aile Bakanı’ndan aileyi..
    15. Türkiye-İsveç maçının biletleri satışa..
    16. Dolar güne düşüşle başladı! İşte ilk..
    17. Adana'da 80 bin kişi tek tek kaydedildi
    18. Beykoz'da villaya baskın
    19. Fransa laiklik yasasını değiştiriyor!..
    20. Amerika dünyaya açıkladı! 5 bin 200..
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'

    Günün Karikatürü

    4 Kasım 2018
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
    Milyonları ilgilendiren karar! Adil Kullanım Kotası (AKN) 2019'da kaldırılıyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Adil Kullanım Kotası (AKN) 2019'da kaldırılıyor