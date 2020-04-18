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Aktüel

Adana'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

2020-04-18 00:24:24 -
Adana'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da, kontrolden çıkarak refüje çarpan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Suriye uyruklu Ahmed Kanık yönetimindeki 01 MA 3834 plakalı motosiklet, Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada, sürücü Kanık'ın yaralandığını görenler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kanık, ambulansla Seyhan Devlet Hastahanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücünün kazayı cep telefonuyla bildirmesi üzerine yakınları da olay yerine geldi. Ahmet Kanık'ın yakınları, motosikletten yola savrulan sebzeleri topladı.

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