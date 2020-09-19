Adana'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
ADANA (AA) - Adana'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.
Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda sivil trafik ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.
Ekiplerin ikazına uymayan ve kaçan sürücü yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonucu Mahfesığmaz Mahallesi ara sokaklarında yakalandı.
Yapılan incelemede sürücü Ziya M'nin alkollü araç kullanmaktan daha önce ehliyetinin alındığı belirlendi.
Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, trafiği tehlikeye düşürmekten ve otomatik kumanda ile çalışan abart sistemi taktırmaktan 8 bin 110 lira para cezası uygulandı, otomobil trafikten men edildi.
Ziya M'ye ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske takmamaktan da 900 lira para cezası verildi.