0553 313 94 23

Adana’da polisin, bir haftada buldukları şaşırttı

Adana polisi, bir hafta boyunca yaptığı uygulamada 19 adet tabanca, 16 adet tüfek, 8 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet uzun namlulu silah, 19 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı otomobilin yanı sıra aranan 126 şahıs ve 6 da kayıp çocuk buldu.

16 Ağustos 2019 Cuma 08:57
Adana’da polisin, bir haftada buldukları şaşırttı

Adana polisi, bir hafta boyunca yaptığı uygulamada 19 adet tabanca, 16 adet tüfek, 8 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet uzun namlulu silah, 19 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı otomobilin yanı sıra aranan 126 şahıs ve 6 da kayıp çocuk buldu.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramını vatandaşın huzur ve güven içinde geçirmesi için bir hafta boyunca 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptı. Polis, şehrin giriş çıkışlarında bulunan uygulama noktalarının yanı sıra ara sokaklarda bile şok uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan bu uygulamalar sonucunda bir haftada 1 uzun namlulu silah, 19 tabanca, 16 tüfek, 8 kuru sıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve çok sayıda bıçak ele geçirildi. Ayrıca bu uygulamalarda 2 çalıntı otomobil, 19 çalıntı motosiklet, 5 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Zanlılar hakkında ise yasal işlem başlatıldı. Uygulamalarda uyuşturucu tacirlerine de geçit verilmezken 14 gram eroin, 525 gram esrar, 7 kök Hint Keneviri, 962 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 126 aranan şahıs yakalandı, 6 kayıp çocuk da bulunarak ailelerine teslim edildi. Polisin yaptığı bu uygulamalar sayesinde bayramda olacak bir çok olayın önüne geçildiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 08:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Müzakereleri sonlandırdı, füze fırlattı
    1. Müzakereleri sonlandırdı, füze fırlattı
    2. Yurt içi piyasalar sanayi üretimi..
    3. Yeni Zelanda'da insan boyunda penguen..
    4. Teknoloji Mehmet Ali Usta’nın..
    5. Pidecideki yangın vatandaşları sokağa..
    6. Sulama havuzuna düşen köpek böyle..
    7. Rize’de 2 bin 400 metrede sünnet..
    8. Terör örgütüne ait sığınaklar vuruldu
    9. Kar taneleriyle plastik parçacıklar da..
    10. Yalova’da uyuşturucu operasyonu
    11. Sahte bekçiyi gerçek polis yakaladı
    12. Savaşan İHA 'Cevheri' göreve hazır
    13. Leylekler İstanbul semalarında
    14. Beşiktaş ile Sivasspor 27. randevuda
    15. Adana’da biberin salça yolculuğu..
    16. GÜNDEM / 16 Ağustos 2019
    17. Unai Emery'den 'Mesut Özil' açıklaması
    18. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan..
    19. Adana’da polisin, bir haftada..
    20. Adanalı şehitlerin kader birliği
    21. Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda bir..
    22. Bankaların kredi işlemlerine ilişkin..
    23. Marmara için beklenen uyarı geldi!
    24. 'Mescid-i Aksa'ya saldırı, durumun..
    25. GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı
    26. Sudan'da aşırı yağışlar 46 can aldı
    27. Mehmet Yavuz’un ismi Kahta’da..
    28. 5 ile yeni milli eğitim müdürü atandı
    29. Her şey bugün belli olacak!..
    30. Kara yollarında durum
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Rest çektiler: 2 milyon kişi ayaklanmak için Türkiye'den emir bekliyor
    Rest çektiler: 2 milyon kişi ayaklanmak için Türkiye'den emir bekliyor