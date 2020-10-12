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Aktüel Adana'da polisi pitbull cinsi 2 köpeği hayvan barınağına teslim etti
Aktüel

Adana'da polisi pitbull cinsi 2 köpeği hayvan barınağına teslim etti

Yeniakit Publisher
2020-10-12 10:18:18 -
Adana'da polisi pitbull cinsi 2 köpeği hayvan barınağına teslim etti

ADANA (AA) - Adana'da polis, belediye görevlileriyle sokakta başıboş gezen ve evde beslenen pitbull cinsi iki köpeği yakalayarak hayvan barınağına teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi Mahallesi'nde sokaklarda başıboş gezen saldırgan bir pitbull köpeğin olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, köpeği yakalamak için belediye personelleriyle bölgeye gitti. Belediye ekibi, polisle yaptığı araştırmayla arsada bulduğu köpeği yakaladı.

Polis, Ç.B'nin yaşadığı Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki müstakil evde pitbull köpek beslediği ihbarını da aldı. Adrese giden ekipler, Ç.B'ye yasaklı ırk köpek beslediği gerekçesiyle 9 bin 563 lira idari para cezası uyguladı.

Her iki köpek de belediyenin hayvan barınağına teslim edildi.


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