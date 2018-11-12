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Adana'da polisi harekete geçiren olay!

Adana'da bir eğlence mekanına pompalı tüfekle giren Suriye uyruklu kişi sebebiyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 08:29
Adana'da polisi harekete geçiren olay!

Merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde bir  kişinin elindeki pompalı tüfekle eğlence mekanına girdiği ihbarı üzerine olay yerine Seyhan  Devriye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Eğlence mekanı çevresinde önlem alan ekipler, şüpheliyi bar kapısından çıktığı  sırada yakaladı. Gözaltına alınan ve Suriye uyruklu olduğu tespit edilen M.H, ifadesi  alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 08:29
  1. pompalı tüfek

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