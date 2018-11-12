Adana'da polisi harekete geçiren olay!

Merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde bir kişinin elindeki pompalı tüfekle eğlence mekanına girdiği ihbarı üzerine olay yerine Seyhan Devriye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Eğlence mekanı çevresinde önlem alan ekipler, şüpheliyi bar kapısından çıktığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan ve Suriye uyruklu olduğu tespit edilen M.H, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.