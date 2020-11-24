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Aktüel Adana'da polis denetimlerinde 47 silah ele geçirildi
Aktüel

Adana'da polis denetimlerinde 47 silah ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 09:52:04 -
Adana'da polis denetimlerinde 47 silah ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerinin bir haftalık denetimlerinde ruhsatsız 30 tabanca ve 11 av tüfeği ile 6 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 16-22 Kasım'da kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde ruhsatsız 30 tabanca ve 11 av tüfeği ile 6 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 498 mermi, 31 kartuş ile 8 kesici alet ele geçirildi.

Ekipler ayrıca, motor ve şasi numarası değiştirilmiş 4 araç, çalıntı olduğu tespit edilen 11 motosiklet ve 3 elektrikli bisiklet buldu, çeşitli suçlardan aranan 224 kişiyi yakaladı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı belirlenen 11 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.

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