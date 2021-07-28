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Adana'da PKK/KCK sanığına verilen ceza belli oldu
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Gündem Adana'da PKK/KCK sanığına verilen ceza belli oldu
Gündem

Adana'da PKK/KCK sanığına verilen ceza belli oldu

Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 13:09:00 -
Adana'da PKK/KCK sanığına verilen ceza belli oldu

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.Y. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, terör örgütü adına kentte "toplumsal alan sorumlusu" sıfatıyla faaliyet yürüttüğünü, "Hekim" kod adını kullandığını ve PKK adına finansal destek sağladığını belirtti.

Savcı, dijital materyallerinde PKK mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunan ve örgüt mensuplarıyla irtibatı tespit edilen A.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.Y, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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