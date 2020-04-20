Adana'da PKK üyesi oldukları iddiasıyla 9 sanığın yargılanmasına devam edildi

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla 3'ü tutuklu 9 sanığın 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar B.G, V.B. ve İ.Y. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz 6 sanık ise duruşmaya gelmedi.

Sanık B.G. savunmasında, terör örgütüyle bağlantısının olmadığını ve silahlı herhangi bir eyleme katılmadığını ileri sürerek, "PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasıyla bağlantım yoktur. Üzerinde parmak izi tespiti yapılan örgütsel malzemeler bana ait değildir. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da PKK/KCK üyesi olmadıklarını iddia ederek, tahliye ya da beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar B.G, V.B. ve İ.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.