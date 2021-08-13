  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İşte dolarda son durum!
Provokasyona gelmeyelim
Meksika'da Kovid-19'dan son 24 saatte 608 kişi yaşamını kaybetti
Japonya Ay'da gıda üretimi yapacak
Yerel Adana'da PKK operasyonu
Yerel

Adana'da PKK operasyonu

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 29 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 08:18:00 -
Adana'da PKK operasyonu

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte örgüt talimatıyla mahallelerde ve sosyal medyada propaganda yaptığı, kırsal alanda faaliyet gösterdikten sonra kente döndüğü ve 15 Ağustos'ta örgüt adına korsan gösteri hazırlığında bulunduğu öne sürülen 29 kişiyi tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, sabah saatlerinde 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM ve Özel Harekat timleri, evlere demir kapıları koçbaşlarıyla kırarak girdi. Polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay