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Yerel

Adana'da özel harekat destekli şafak operasyonu! Onlarca şüpheli için düğmeye basıldı

Adana'da "şafak vakti" 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 07:58:00 -
Adana'da özel harekat destekli şafak operasyonu! Onlarca şüpheli için düğmeye basıldı

Adana'da haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik "şafak vakti" uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Özel harekat uzun namlulu silahlarla önlem aldı

Bu kapsamda uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen 40 şüphelinin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda ekipler, kapılarını koçbaşı ile kırarak girdikleri evlerde narkotik köpeğiyle aralama yaptı. Bu sırada bazı özel harekat polisleri de sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Aramaların ardından gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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