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Aktüel Adana'da otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 146 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Aktüel

Adana'da otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 146 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-29 10:08:28 -
Adana'da otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 146 kaçak cep telefonu ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da, motor bölümüne gizlenmiş 146 kaçak cep telefonu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Aracın motor bölümüne gizlenmiş paketleri inceleyen ekipler, 146 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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