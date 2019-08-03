Adana'da otomobilin çarptığı bekçi hayatını kaybetti
Adana'da otomobilin çarptığı bekçi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:40
MerkezYüreğirilçesiSümbülCaddesi'nde eşiyle yürüdüğü sırada dün sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobilin çarpması sonucu yaralanan AkıncılarPolisMerkezi'nde görevli gece bekçisi MehmetCandemir (31), kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İki haftalık evli olduğu öğrenilen Candemir'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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