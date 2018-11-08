Adana'da otomobil askeri araç ve polis motosikletlerine çarptı: 3 kişi yaralı
Otomobilin park halindeki askeri araca ve polis motosikletlerine çarpması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.08 Kasım 2018 Perşembe 14:45
Esen M. yönetimindeki 01 FT 884 plakalı otomobil, Kışla Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı'nda park halindeki askeri araca ve iki polis motosikletine çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile motosikletlerin yanında bekleyen trafik polisleri Aytekin Durmaz ile Yalçın Karademir yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün 5 yaşındaki oğlu kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
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