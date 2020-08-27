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Aktüel Adana'da otobüste taciz ettiği kadının cep telefonunu çaldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı
Aktüel

Adana'da otobüste taciz ettiği kadının cep telefonunu çaldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 05:13:32 -
Adana'da otobüste taciz ettiği kadının cep telefonunu çaldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da yolcu otobüsünde uyuyan bir kadına elle tacizde bulunup cep telefonunu çaldığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Şırnak'a giden bir yolcu otobüsü, mola için Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Merkez Otogarına girdikten sonra, araçta yolcu olarak bulunan bir kadının cep telefonunun çalındığını söylemesi üzerine polis çağrıldı.

Bu sırada otobüsün şoförü de yolcu kapılarını kilitleyerek polisin gelmesini bekledi.

Olay yerine gelen ekipler, yolcuları otobüsten tek tek indirerek arama yaptı ancak suç unsuru bulamadı.

Otobüsteki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri kadının, arkasındaki koltukta oturan erkek yolcu tarafında elle taciz edildiğini ve cep telefonunun çalındığını tespit etti.

Durumu öğrenen diğer yolcuların saldırısına uğrayan şüpheli, polis ekiplerince otogardaki polis noktasına götürüldü.

İlk ifadesinde alkollü olduğunu ve yaptıklarını hatırlamadığını söylediği belirtilen şüpheli, Şakirpaşa Polis Merkezine sevk edildi.



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