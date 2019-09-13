0553 313 94 23

Adana'da ortalık fena karıştı! Polis son anda engelledi

3 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlının evini taşımak isteyen yakınlarına, maktullerin akrabalarının saldırı girişimini polis engelledi.

13 Eylül 2019 Cuma 17:58
Adana'da ortalık fena karıştı! Polis son anda engelledi

Merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde, 22 Ağustos'ta 3 kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Güçlü Doğan T'nin yakınları, zanlının evini taşımak istedi.

Katil zanlısının annesi, babası ve bir yakınının, evi taşımak için kamyonla mahalleye girdiğini öğrenen maktullerin akrabaları, evin bulunduğu sokağa gitti.

Zanlının anne ve babasının kendilerine verilmesini isteyen maktullerin yakınları, mahalle sakinleri tarafından uzaklaştırılamayınca polis çağırıldı.

Kalabalığı dağıtmakta güçlük çeken ekipler, biber gazı kullanarak saldırı girişimini engelledi. Zanlının yakınları, polis aracıyla mahalleden çıkarıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:58
  1. gündem
  2. açıklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Ataseven’den Başkan Gürkan’a ziyaret
    1. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü..
    2. Malatya’da yerli üretim ‘Dila..
    3. Benyamin Netanyahu'dan Gazze'ye kritik..
    4. Manisa’da yıldırım düşen ev alev alev..
    5. Yunanistan'da 4.4 büyüklüğünde deprem..
    6. Milli motosikletçi Can Öncü kaza..
    7. Cumhurbaşkanlığınca 7 ilde aşure..
    8. Teröristlerin katlettiği köylülerden..
    9. Gölde kaybolan işçiye 3. günde..
    10. Fas'ta sel felaketinin neden olduğu..
    11. Beklenmedik sürpriz! SU-35 savaş uçağı..
    12. Adana'da ortalık fena karıştı! Polis..
    13. Silahları fidanın köküne saklayan kişi..
    14. Taliban Heyeti: ABD ile gerekirse yüz..
    15. İBB'de torpil skandalı! Bir kişiye 3..
    16. Lavabo kokusu giderici doğal çözüm!
    17. Bursa'da kestiği ağacın dalı canından..
    18. AKİB'in ihracatı 8 milyar doları geçti
    19. Domuz bağıyla bağlanan kadını polis..
    20. Kaçak silahları fidanın köküne..
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi