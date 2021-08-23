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Yerel Adana'da ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
Yerel

Adana'da ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Adana'nın Sarıçam ilçesinde mısır tarlasında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 19:58:00 -
Adana'da ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Adana'da mısır tarlasında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'ndeki mısır tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler bir süre sonra, rüzgarın da etkisiyle bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopteri, arazözler ve su tankları ile polis TOMA'sı, itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

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