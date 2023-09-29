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Yerel Adana’da orman yangınları kontrol altına alındı
Yerel

Adana’da orman yangınları kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2023-09-29 17:01:00 -
Adana’da orman yangınları kontrol altına alındı

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Gökgöz Mahallesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

Kozan’da Gökgöz Mahallesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Havadan ve karadan müdahale ile söndürülen orman yangını kontrol altına alınarak bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

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