Adana’da orman yangını
Adana’nın Pozantı ilçesinde orman yangını çıktı.07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:48
Adana’nın Pozantı ilçesinde orman yangını çıktı.
Alınan bilgiye göre, ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti. İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmada 4 helikopter, 15 arazöz, 2 dozer ve 1 ilk müdahale aracı yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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