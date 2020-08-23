  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da orman yangını
Aktüel

Adana'da orman yangını

Yeniakit Publisher
2020-08-23 01:27:07 -
Adana'da orman yangını

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince arazözlerle müdahale ediliyor.

Ekiplerin, alevleri söndürmek için karadan müdahalesi sürüyor.

Öte yandan, Düzağaç Mahallesi Dağılcak mevkisinde Numan Dağlı’ya ait yaklaşık 5 dönümlük bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

İtfaiye ekiplerince 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Gündem

Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar dolarlık doğalgaz keşfi yapıldığını duyurması sonrası sosyal medyadan açıklama..
Muhalefetin bile ağladığı olayda İsveç bankasından bomba Türk Lirası yorumu!
Gündem

Muhalefetin bile ağladığı olayda İsveç bankasından bomba Türk Lirası yorumu!

Dünyanın en büyük bankalarından birinde ‘gözlerimizi yaşartacak’ bir açıklama geldi. Batı dünyasından, Türkiye için hiçbir olumlu söylem gel..
Ne altın ne dolar ne de gümüş! Satan bin pişman... Para basıyor
Ekonomi

Ne altın ne dolar ne de gümüş! Satan bin pişman... Para basıyor

Son dönemlerde el yakan ikinci el otomobil fiyatları, artmaya devam ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Adana Oto Alım Satım Komisyoncular..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı