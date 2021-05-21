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Aktüel Adana'da organize suç örgütü operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Adana'da organize suç örgütü operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çek ve senet tahsilatı yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 09:10:00 -
Adana'da organize suç örgütü operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

Bu kapsamda organize suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen kişilerin adreslerini tespit eden ekipler, söz konusu yerlere özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenledi.

Ekipler, evlerde arama yaparken bazı polisler de sokak giriş ve çıkışlarında önlem aldı.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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