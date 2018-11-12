Adana'da öldü zannettiler gerçek bambaşka çıktı
Yol kenarında hareketsiz yatan ve vatandaşlar tarafından öldüğü sanılan kişinin aldığı alkol sonrası baygınlık geçirdiği anlaşıldı.12 Kasım 2018 Pazartesi 08:22
Merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'ndeki kaldırımda bir kişinin hareketsiz yatması ve uzun süre seslere tepki vermemesi üzerine hayatını kaybetmiş olabileceğini değerlendiren vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
ALKOL ALDIĞI TESPİT EDİLDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yerde yatan kişinin aşırı derecede alkol aldığını tespit etti. Sedye yardımıyla ambulansa alınan ve Suriyeli olduğu belirlenen kişi Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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