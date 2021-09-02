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Yerel Adana'da olaylı gece
Yerel

Adana'da olaylı gece

Adana'da kavga anonsuna giden bekçiler, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 05:38:00 -
Adana'da olaylı gece

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi, Bülent Angın bulvarında yaşandı. Bölgede devriye gezen bekçiler, 01 Y 7982 plakalı otomobildeki 2 şüphelinin silahlı kavgaya karıştıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giderek şüphelilerin otomobilini durduran bekçiler, otomobilde yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca buldu. Olay sonrası Fırat U. ve Halil P., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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