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Aktüel Adana'da okul önünde uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan 3 kişiye dava
Aktüel

Adana'da okul önünde uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan 3 kişiye dava

Yeniakit Publisher
2020-12-23 12:40:10 -
Adana'da okul önünde uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan 3 kişiye dava

ADANA (AA) - Adana'da okul önünde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen tutuklu şüpheliler H.Y, İ.A. ve H.Y. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler H.Y, İ.A. ve H.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesindeki Şehit İlbey Gülbey Ortaokulu önünde uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle H.Y, İ.A. ve H.Y'nin yakalandığı, zanlıların üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

Şüphelilerin, uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu kaydedilen iddianamede, H.Y, İ.A. ve H.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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