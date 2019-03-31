Adana'da okul bahçesinde tekme tokat kavga! Adana'da, oy kullanmaya gelen iki grup arasında kavga çıktı. Polis hava ateş açarak tarafları ayırdı.

Seyhan ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak için Erkek Lisesi'ne giden bazı kişiler arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kalabalığa müdahale eden polis ekipleri, havaya ateş açtı. Kavga edenlerden 2 kişi, polis aracına bindirilerek götürüldü. Polis, okul çevresinde güvenlik tedbirlerini arttırdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.