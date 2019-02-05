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Adana'da muay thai turnuvası yapılacak

- Kentte 8 Şubat'ta gerçekleştirilecek organizasyonda, 6 ülkeden 14 sporcu mücadele edecek

05 Şubat 2019 Salı 14:59
Adana'da muay thai turnuvası yapılacak


ADANA (AA) - Adana'da, 8 Şubat Cuma günü 6 ülkeden 14 sporcunun katılımıyla muay thai turnuvası gerçekleştirilecek.

Türkiye Muay Thai Federasyonu Genel Koordinatörü Hakan Şahade, kentteki bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, dünyanın birçok ülkesinden şampiyonları Adana'da buluşturacaklarını söyledi.

Şahade, ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak turnuvada, 6 ülkeden 14 sporcunun mücadele edeceğini belirtti.

Sponsorluklarından dolayı Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Şahade, "Dünyanın 132 ülkesinde yapılan ve çok popüler bir spor olan muay thai artık ülkemizde de tanınıyor. Amacımız, ülkemizdeki başarılı milli sporcularımızı televizyonda yapılan maçlarla daha iyi tanıtmak ve başarılı olmalarını sağlamak." diye konuştu.

Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Portekiz'den sporcular katılacak.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 14:59
  1. Adana
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