Adana’da milyonluk vurgun sonrası mahalle savaşı kapıda

Büyük vurgunun altında ise sadece bir değil 2 isim öne çıkıyor. Bilal Sezer vurgun yaparken, en yakın arkadaşı bir çok işte ortak oldukları herkesçe bilinen Mecit Can, ona her borçlanmasında kefil olduğunu iddia ediyor. Ancak olaylar incelendiğinde ikisinin ortak hareket ettiği gözler önüne seriliyor.

İDDİALAR ŞÖYLE

Babasının vefatı sonucu kurulu kağıtçılık şirketini devralan; sadece babasının işini değil, onun güvenilirliği ve prestijini de miras olarak devralan oğlu Bilal Sezer, önce piyasalarda güven oluşturup, ödemelerini düzenli yapan saygın iş insanı konumuna ulaştıktan kısa süre sonra da, piyasada büyük bir vurguna imza attı. Şimdi piyasalardan para, altın, araba toplarken kendisine kefil olduğunu iddia eden Mecit Can isimli yakın arkadaşı Bilal Sezer’in borçlarını ödemesi için kendi işinde gücünde olan, uzak-yakın ayırt etmeden iş sahibi akrabalarını tehdit edip borçları ödemelerini istiyor. Evlerine, işyerlerine kurşun yağdırıyor, ölümle tehdit ediyor.

ÖNCE AMCA VE ANNESİNİN EVLERİNİ TARADILAR

BİLAL SEZER İLE MECİT CAN ORTAK MI HAREKET EDİYOR?

Bilal Sezer vurgunu yaparken, mağdurlara para, altın, araba vermeleri için kefil olan Sezer’in bu denli yakın dostu Mecit Can, vurgunu gerçekleştiren Bilal Sezer’in Amcası kağıtçılık işyeri sahibi S. Sezer’in işyerine, S. Sezer’in oğlu İ. Sezer ile Bilal Sezer’in diğer amcası H. Sezer’in evlerine silahla saldırı gerçekleştirdi.

Bilal Sezer ile bu denli yakın dost olan Mecit Can; Sezer ile birlikte ortak hareket edip aile bireylerinden uzak-yakın akrabalarından para koparmak için mi böyle bir işe girdi merak ediliyor? Ayrıca Mecit Can’ın başka işyerlerini de tarattığı biliniyor, bunlar mahkeme tutanaklarına girmiştir.

HALİL ARSLAN’A TEHDİT MESAJLARI

Medya Sektörüne uzun yıllardır hizmet vermeye devam eden, kanunlara uyumu, dürüstlüğü ve humanist yapısıyla tanınan MAR-DAD Başkanı Halil Arslan ve bazı akrabalarını daha telefonla arayarak, mesajlar atarak tehditlerde bulunan Bilal Sezer’in yakın dostu Mecit Can, Bilal Sezer’in borçlarını Halil Arslan’ın ödemesi için tehditlerde bulundu.

Tehditlerine, asılsız yalan yanlış iftiralarına ise adı tarafsız olan, künyesi bile bulunmayan, ancak kendisi yalan haber ve iftiralar konusunda taraf olan ‘tarafsız medya!’ adlı internet haber sitesinde devam etti. Mecit Can’ın sözlerinin ise iftira nitelikle yayım yapan internet sitesiyle birebir benzer olması şaşırtıcı.

ARSLAN VE AMCA S. SEZER AYNI TELEFON NUMARASIYLA TEHDİT EDİLDİ

Halil Arslan’ı yabancı bir numarayla arayarak tehditler savuran, Bilal Sezer’in borcunu, hiç bir alakası olmadığı halde Halil Arslan’ın ödemesini isteyen aynı şahıs, aynı numarayla Amca S. Sezer’i de arayarak ödemesi için ölümle tehdit etti. Amca Sezer kendisini arayanın Mecit Can olduğunu, sesini tanıdığını ve ona emniyete şikayetçi olacağını bildirdiğini söyledi.

İNSANLARIN HELAL KAZANCINA GÖZ DİKTİLER

Oysa ki Halil Arslan’ı herkes tanır, kanunlar çerçevesinde yaşam sürdüren, çalışarak kazanan bir insandır. Bu çete insanların helal kazancına göz dikmiştirr.

SUÇ DUYURUSU

Büyük vurgun yaparak sırra kadem basan Bilal Sezer’in adeta yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen en yakın dostu Mecit Can’ın; evlerini, işyerlerini silahla kurşunlattığı Sezer’in akrabaları Adana Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda Mecit Can’ın ev ve işyerlerini kurşunlattığına dair belgeler sunup şikayetçi oldular.

SUÇ MAKİNASI MECİT CAN’I KORUYUP KOLLAYAN ARACILIĞINI YAPAN ARİF CAN’DIR

Mecit Can’ın hem amcası hem de kayınbabası olan Arif Can’ın kendisini arayarak şikayetlerinden vazgeçmelerini istediklerini belirten Bilal Sezer’in amcası Selahattin Sezer, “Mecit Can’ın hem amcası hem de kayınbabası olan Arif Can beni aradı suç duyurusunu çekin, yoksa sonuçları çok daha kötü olacak, sülalenizi yok edeceğiz’ diyor. Bu da Arif Can’ın eniştesi Mecit Can’ın ortağı olduğunu, birlikte hareket ettiğini, onunla görüştüğünü yerini de bildiğini gösteriyor. Mecit Can ile ilgili tüm görüşmeleri Arif Can yapıyor” dedi.

Selahattin Sezer, “Mecit Can kayınbabası Arif Can ile görüşüyor, yerini, nerede saklandığını biliyor, ortaya çıkarsınlar. Bir çok suçtan aranan suç makinası Mecit Can’ı koruyup kollayan, onun sözcülüğünü yapan kayınbabası ve amcası Arif Can’dır. Suçluyu sakladığı için en az Mecit Can kadar Arif Can da suçludur. Ondan da şikayetçiyim” dedi.

Evinin kurşunlandığını çocuğunun ayağından yaralandığını bselirten Selehattin Sezer, ”3 -4 aile bir aradaydık, 6 çocuk var içeride, evimizi kurşunladılar. Oğlum ayağından vuruldu, ölebilirdi. Bir kişi de kurşunlanma sırasında merdivenlerden düştü ayağı kırıldı. Biz neden davamızdan vazgeçelim? Diye sordu?

MECİT CAN 18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARA 10 BİN LİRA VERİP EVİMİZİ KURŞUNLATTI

Amca Sezer, Mecit Can tarafından 10 bin lira para karşılığında tutulan 18 yaşından küçük çocukların evlerini kurşunladığını belirterek şöyle konuştu:

“Mecit Can küçük çocukları tutup evimizi iş yerimizi kurşunlattı. Sonra şikayette bulunduk. Kameralar incelendi, o çocukların kimlikleri tespit edildi. Hepsi 18 yaşından küçük çıktı. Failler ifadelerinde Mecit Can’ın kendilerine 10 bin lira para verdiğini ve evi kurşunlamalarını istediğini, ayrıca kurşunlama sırasında kullandıkları motosikleti de Mecit Can’ın temin ettiğini söylediklerini ifade etti.

VURGUN İÇİNDE VURGUN AMCA SEZER: MECİT CAN İLE BİLAL SEZER ORTAKTIR

Amca Selehattin Sezer, yeğeni Bilal Sezer ile Mecit Can’ın daima birlikte iş yaptığını, iş bu noktaya gelince de milleti tehdit ederek para almaya çalıştığını belirttiği konuşmasında; “Mecit Can Bilal’in aldığı 25 arabaya kefil olmuş. Bir insan bir kez kefil olur iki kez kefil olur. Ben onun amcasıyım. Demez mi ‘Ya senin amcan var git amcan kefil olsun’ diye. Ya da bana gelip ben bu arabaya kefil olayım mı diye bana sorsaydı, ya da bana bilgi verseydi. Bir insan bir arabaya kefil olur, 25 arabaya kefil olur mu, 25 arabaya kefil olmak demek ortak iş yapmaktır. Mecit Bilal ile ortaktır. Milletten parayı topladılar, şimdi ikinci vurgun yapacaklar. Tehdit ve şantajlarla bir o kadar parayı daha akrabalarından koparıp vurgun içinde vurgun yapacaklar” dedi.