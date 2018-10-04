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Adana'da midibüs devrildi: 3'ü ağır 20 kişi yaralı

Aladağ'a giden midibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 20 kişi yaralandı.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:58
Adana'da midibüs devrildi: 3'ü ağır 20 kişi yaralı

Aladağ ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Adana'dan Aladağ'a gitmek üzere yola çıkan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen midibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kaza sonrası araçta bulunan 20 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 17:58
  1. Adana
  2. Kaza

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