Adana’da mera seferberliği! 480 dekar arazi işgalden kurtarıldı

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında il genelinde üç merada tohum ekimi gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar ile hem işgalden kurtarılan bir mera yeniden hayvancılığa kazandırıldı hem de yöredeki aile işletmelerinin kaba yem ihtiyacının karşılanmasına yönelik önemli bir adım atıldı.

Seyhan İlçesi Gölbaşı Mahallesinde uzun yıllar işgal altında bulunan 480 dekar büyüklüğündeki mera, işgalin kaldırılmasının ardından mahallede hayvancılık yapan üreticilerin de katkılarıyla ıslah çalışmalarına alındı. Toprak hazırlığının tamamlanmasının ardından Seyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile üreticilerin destekleriyle 9 bin 600 kilogram taban gübresi meraya dağıtıldı. Daha sonra il müdürlüğü teknik personeli nezaretinde mahalle sakinlerinin traktör ve mibzer desteğiyle 1.500 kilogram yonca, kamışsı yumak ve çok yıllık çim karışımından oluşan yem bitkisi tohumu toprakla buluşturuldu.

Proje kapsamında ayrıca Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün destekleri ile Tepecikören Mahallesinde bulunan 130 dekar mera ile Hamamköy Mahallesi’nde bulunan 250 dekar merada da yapay mera oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Her iki merada toplam 910 kilogram karışık yem bitkisi tohumu, devlet-vatandaş iş birliği ile ekildi.

Nisan-Mayıs aylarına kadar doğal mera görünümüne kavuşması beklenen üç mera da bu tarihten itibaren mahallede hayvancılık yapan üreticilerin kullanımına açılacak.

Mera Islah ve Amenajman Projesi ile ilgili yapılan açıklamada, kaba yemin hayvancılıkta en önemli girdi olduğu vurgulanarak; işgalden kurtarılan ve proje ile yapay mera olarak tesis edilen alanların bölgedeki aile işletmelerinin yem maliyetlerini azaltmada önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.