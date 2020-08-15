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Aktüel

Adana'da Lübnanlı genci bıçaklayan zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 10:08:08 -
Adana'da Lübnanlı genci bıçaklayan zanlı yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da, Lübnanlı genci bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Lübnanlı Firas Obeid (20), cep telefonuyla mesaj atarak kız kardeşini rahatsız ettiğini ileri sürdüğü S.K. (21) ile merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde buluştu.

İkili arasında tartışmanın ardından çıkan kavgada S.K, Obeid'i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Obeid, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.K'yi evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastanede tedavisi süren Obeid'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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