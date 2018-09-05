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Adana’da kuyumcuya silahlı saldırı: 2 kişi tutuklandı

Kuyumcuya silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 19:10
Adana’da kuyumcuya silahlı saldırı: 2 kişi tutuklandı

Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi’nde 3 Eylül günü bir kuyumcudaki saldırıyla ilgili olarak Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler M.D. ve Ö.B’yi olayda kullandıkları tabanca ve pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, olayla ilgili olarak zanlı A.A.’nın yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 19:10
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