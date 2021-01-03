  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Adana'da kuyumcuya girmeye çalışan hırsızlar yakalandı
Gündem

Adana'da kuyumcuya girmeye çalışan hırsızlar yakalandı

Adana'da kuyumcudan hırsızlık yapmaya çalışan iki kişi, polis tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 06:12:00 -
Adana'da kuyumcuya girmeye çalışan hırsızlar yakalandı

Olay yerine ulaşan polis, iş yerinin elektronik kepenginin kısmen açık olduğunu tespit edince şüphelilerin içeride olma ihtimaline karşın takviye ekip isteyerek tedbir aldı.

Kuyumcuya giren polis ekipleri, iki şüpheliyi saklanırken yakaladı.

Şüphelilerin güvenlik kamerasının kablolarını kestikleri ve oksijen kaynağıyla kasayı açmaya çalıştıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Piton yılanı, geyiği saniyeler içinde yuttu! Görenler şok oldu
Gündem

Piton yılanı, geyiği saniyeler içinde yuttu! Görenler şok oldu

Sosyal medyada paylaşılan videoda piton yılanının geyiği saniyeler içinde yediği anlar hayrete düşürdü.

Atak helikopterinde kritik gelişme: Kalifikasyon testleri tamamlandı
Teknoloji

Atak helikopterinde kritik gelişme: Kalifikasyon testleri tamamlandı

Yerli ve milli imkanlarla üretilen ATAK FAZ-2 helikopterinin kalifikasyon testleri Aralık 2020’de başarıyla tamamlandı. Yerlilik oranı daha ..
Eğitim neden mi değerlerimizden uzak? 69 yıldır ABD kontrolünde! O anlaşmanın iptali için kritik çağrı
Gündem

Eğitim neden mi değerlerimizden uzak? 69 yıldır ABD kontrolünde! O anlaşmanın iptali için kritik çağrı

İstanbul Sözleşmesi, Fulbright Anlaşması, CEDAW, DEVAW… Geleneğimize aykırı, dinimize düşman ve aileyi derinden yaralayan bu antlaşmalar her..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay