Adana'da kuru yaprakların içine gizlemişler

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sarıçam ilçesindeki dinlenme tesislerinde şüphelendikleri TIR'ı durdudu.

Dorsesinde yüklü miktarda kurumuş yaprak bulunan tırda, kaçak sigara ve çay için eğitim almış "Tiryaki" isimli köpek ile arama yapıldı.

Hasas burunlu köpek ile yapılan aramada TIR'ın kuru yaprak yüklü dorsesinde 19 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ekipler, TIR'da bulunun 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.