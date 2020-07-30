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Aktüel

Adana'da kurban pazarında yer kavgası: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 09:57:09 -
Adana'da kurban pazarında yer kavgası: 2 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da kurbanlık satışı yapan kişiler arasındaki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde kurbanlık satışı yapılan yerde, Mehmet D. ve kardeşi Talip D. ile Feyzi O. ve 3 oğlu arasında yer nedeniyle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Mehmet D. ve Talip D. bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından özel araçla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Feyzi O. ve 3 oğlunu gözaltına aldı.

Ameliyata alınan yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.

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