Adana'da korkunç kaza: 1 ölü 1 yaralı Pikap ile tren hemzemin geçitte çarpıştı. Kazada pikabın sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Adana'da hemzemin geçitte trenle çarpışan resmi plakalı pikabın sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazada, pikapta bulunan 1 kişi de yaralandı. Sarıçam ilçesi Yürekli Mahallesi'nde Mersin-Gaziantep istikametinde hareket eden yük treni ile DSİ Sulama Birliğine ait resmi plakalı çift kabin pikap, hemzemin geçitte çarpıştı. Kazada pikabın sürücüsü Ercan Bozkurt (37) yaşamını yitirdi, pikapta bulunan Mustafa Küçükaytan yaralandı. Yaralı Küçükaytan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.