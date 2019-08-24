0553 313 94 23

Adana'da korkunç kaza: 1 ölü 1 yaralı

Pikap ile tren hemzemin geçitte çarpıştı. Kazada pikabın sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:30
Adana'da korkunç kaza: 1 ölü 1 yaralı

Adana'da hemzemin geçitte trenle çarpışan resmi plakalı pikabın sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazada, pikapta bulunan 1 kişi de yaralandı.

Sarıçam ilçesi Yürekli Mahallesi'nde Mersin-Gaziantep istikametinde hareket eden yük treni ile DSİ Sulama Birliğine ait resmi plakalı çift kabin pikap, hemzemin geçitte çarpıştı.

Kazada pikabın sürücüsü Ercan Bozkurt (37) yaşamını yitirdi, pikapta bulunan Mustafa Küçükaytan yaralandı.

Yaralı Küçükaytan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:30
  1. Mersin
  2. Gaziantep
  3. Adana
  4. trafik kazası
  5. tren
  6. pikap
  7. hemzemin geçit
  8. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de petrol veya doğalgaz bulduğumuzda, bugün ülkemize karşı ileri geri konuşanların hepsi kapımızda sıraya girecek."
    1. Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de petrol veya..
    2. Hacire anne azmiyle oğlunu terörün..
    3. Denizli'de traktörün altında kalan..
    4. "Derin Akıntı" sergisi Heybeliada..
    5. Alaşehir’de uyuşturucu operasyonu
    6. Antalyaspor, Arjantinli santrfor..
    7. Motosiklet ile otomobil çarpıştı
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin..
    9. CHP’den kadın cinayetleriyle ilgili..
    10. Kadınlar Emine Bulut cinayeti için..
    11. Samsun-Ordu yolunda trafik kitlendi
    12. MSB:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî..
    13. Kula’da jandarmadan motosiklet..
    14. Bir haftadır aranıyordu, cansız bedeni..
    15. Karadenizlinin fındığını Karadeniz..
    16. Kadın şiddetine karşı gerçekleştirilen..
    17. FETÖ soruşturması yalanıyla 59 bin TL..
    18. Yerleşim yerlerinin arasındaki otluk..
    19. Hasat festivalinde renkli görüntüler
    20. STSO’da 15 ayda 1 milyon liralık..
    21. Bergama’da Türkiye Süper Enduro..
    22. Uyuşturucu operasyonunda hakim..
    23. Kadınlar Emine Bulut cinayeti için..
    24. Şanlıurfa'da İsotun 'acı' serüveni..
    25. Ankaragücü Kayserispor saat kaçta..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
    27. Malatya'da 39 düzensiz göçmen yakalandı
    28. Emine Bulut cinayeti paylaşımıyla..
    29. TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde ortak..
    30. Trabzon'da sağanak etkili oldu
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!