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Aktüel

Adana'da klima ünitesindeki patlama nedeniyle yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2020-07-31 18:50:57 -
Adana'da klima ünitesindeki patlama nedeniyle yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

ADANA (AA) - Adana'da klima ünitesindeki patlama sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda Bedriye Zeren'in (85) kaldığı iki katlı evin ikinci katındaki klimanın iç ünitesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucu çıkan yangın, evde bulunan televizyonda da yaşanan patlamayla kısa sürede büyüdü.

Yangın sırasında evde bulunan Bedriye Zeren, komşularının yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olaydan yara almadan kurtulan Bedriye Zeren, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram vakti evinin yandığını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

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