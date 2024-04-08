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Aktüel Adana'da 'kıskanç köpek' sahibinin bacağını parçaladı!
Aktüel

Adana'da 'kıskanç köpek' sahibinin bacağını parçaladı!

Yeniakit Publisher
2024-04-08 22:49:00 - 2024-04-08 23:00:02
Adana'da 'kıskanç köpek' sahibinin bacağını parçaladı!

Adana’da Tina isimli Chow Chow (Çin Aslanı) cinsi köpek, sahibinin iddiasına göre evde bulunan diğer köpeği kıskanarak kendisine saldırdı.

Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde yaşayan 42 yaşındaki Ş.Ö., 4 yıldır Çin Aslanı cinsi Tina isimli köpeği evinde besliyordu.

Ş.Ö., 2 sene önce Pomeranian cinsi Linda isimli bir köpek daha sahiplendi. Evde 2 köpeği daha bulunan Ş.Ö.’nün iddiaya göre Linda ve Tinda isimli köpekleri bir türlü anlaşamadı.

10 gün hastanede kaldı!

Ş.Ö., yatacağı sırada Linda isimli köpeğini sevdi. Ancak bu sırada Tina sahibinin sol bacağına saldırıp derisini kopardı. Genç kadının çığlığını duyan oğlu A.T. (18) annesini kurtarıp ambulansa haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri kadını Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Genç kadın burada yapılan ilk müdahalelerin ardından özel bir hastaneye sevk edildi.

10 gün hastanede kalan genç kadının sol bacağında doku kaybı olduğu için ayağı alçıya alındı ve 1 ay sonra doku nakli olmasına karar verilerek taburcu edildi.
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Nihat Köse evinde köpek besleyenleri uyardı!

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ise Çin Aslanı köpeklerinin çok güçlü hayvanlar olduğunu anlattı. Köse, “Köpek besliyorsanız böyle durumlarla karşılaşma ihtimaliniz hep vardır. Köpeklerin doğası gereği böyle şeyler olabilir. Çin Aslanı güçlü bir köpektir. Aynı zamanda biraz da asosyaldir. Bulunduğu ailede bir kişiyi sahiplenir, sahiplendiği kişiyi kıskanır. Çin Aslanlarının eğitimi zordur bu türü ceza ile eğitemezsiniz, onlar ödülle, sevgiyle eğitilen hayvanlardır. Çin Aslanları, Çin de ve Moğolistan da bekçi köpeği olarak kullanılan güçlü hayvanlardır” ifadelerini kullandı.

Nihat Köse köpek sahiplerini şöyle uyardı: Köpeklerin bebekliğinden bu yana sadece sağlığına, aşısına değil, eğitimi hakkında doğrudan bilgi alarak köpeğinizi yetiştirmeniz çok önemli.

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse

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